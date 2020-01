De Rossi si ritira: addio al Boca Juniors e al calcio giocato

Arriva dall'Argentina una notizia clamorosa, Daniele De Rossi è pronto a lasciare il Boca Juniors e il calcio giocato.

A lanciare l'indiscrezione è TyC Sports, secondo cui il centrocampista romano aveva lasciato il centro d'allenamento degli Xeneizes di Ezeiza a bordo della sua macchina e potrebbe dunque dare l'addio al Boca Juniors. Secondo l'emittente ''non si esclude che sia stato il suo ultimo allenamento'' mettendo l'accento su di un suo possibile ritorno in Italia. La notizia ha avuto conferme immediate da SkySport secondo cui De Rossi ha deciso il suo addio al calcio giocato. Dovrebbe chiudersi quindi così la carriera della bandiera della Roma, che con tutta probabilità terrà una conferenza stampa nelle prossime ore per comunicare i motivi della sua decisione,

Una notizia, quella della mancata permanenza al Boca che era tuttavia nell'aria da tempo. Il contratto di De Rossi sarebbe andato in scadenza il 30 giugno a fine stagione ed era ormai del tutto improbabile un prolungamento. Un'avventura iniziata col piede giusto, con un gol all'esordio, per Capitan Futuro, finito però pian piano ai margini della squadra e che per via di frequenti malanni fisici, è riuscito a disputare solo sette partite tra campionato e Coppa Libertadores. Di sicuro hanno influito anche i cambiamenti societari con l'avvicendamento del direttore sportivo, l'amico Nicolas Burdisso, che aveva fortemente caldeggiato il suo acquisto e il presidente Angelici sostituiti dal neo dirigente Juan Roman Riquelme, un vero mito della Bombonera e il nuovo patron Jorge Amor Ameal, che appena insediato aveva già espresso i suoi dubbi su De Rossi: ''Non sappiamo cosa farà, se rimane, se continuerà a giocare. Bisogna vedere tante cose. Qualcuno lo ha portato e lo ha fatto venire in questo club, e ora non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. E comunque rivedremo il contratto" .

Alle 15 argentine, le 19 in Italia, proprio il presidente del Boca parlerà in conferenza stampa e molto probabilmente chiarirà la scelta di De Rossi. Secondo le prime informazioni il calciatore avrebbe chiesto di risolvere il contratto prima della scadenza e alla base della scelta presa ci sarebbero problemi personali. Non si esclude a questo punto un ritorno alla Roma per far parte dello staff tecnico, ipotesi che potrebbe avere un'accelerata decisa con l'ormai prossimo passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?