De Sciglio: "Con noi giovani il Milan è a posto per i prossimi 15 anni"

Mattia De Sciglio sta diventando un giocatore importante per il Milan: il classe 92 dopo un periodo difficile, dove fu molto all'addio ai rossoneri, si sta prendendo la sua rivincita. Il suo contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno del 2018 e da tempo le parti stanno discutendo sul rinnovo con la Juventus che ha mosso più di un passo per portarlo a Torino. De Sciglio, per ora, non ci pensa e sogna di diventare una bandiera del Milan e ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato della sua emozione per aver vinto il primo trofeo della sua giovane carriera: "La Supercoppa è speciale, il primo trofeo della carriera per molti di noi: è stata una vittoria sofferta, e quindi più goduta".

De Sciglio, sempre alla rosea, ha poi parlato della sua voglia di diventare il capitano del Milan: "Mi piacerebbe molto essere capitano. La fascia l'ho già indossata nelle giovanili, è bello ed è una grossa responsabilità. Sono ancora giovane, ma vedendo Donnarumma e Locatelli che ne hanno 6-7 meno di me... mannaggia... Donnarumma è stato bravissimo e continua a esserlo nel mantenere un equilibrio che non fa smarrire la strada. Locatelli, per avere 18 anni, si sta comportando molto bene. Mi spiace per Calabria, che è fuori da tre mesi, ma ci metto dentro anche lui. Ora siamo un bel gruppo di giovani, italiani e non solo italiani. E’ qualcosa di molto bello e particolare, anche guardando le altre squadre. Con ragazzi di questa età il Milan è a posto per prossimi 15 anni. Anche di più".