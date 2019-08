La Dea bendata al ballo delle debuttanti può sognare

La fortuna dei debuttanti. Se il sorteggio è un gioco, l'Atalanta ha rispettato le regole. E adesso anche a Bergamo non è nemmeno vietato sognare. Percassi e Gasperini erano andati alle urne con il sogno modesto di vivere almeno tre notti magiche a San Siro, magari affrontando l'elite del calcio europeo per regalarsi una irripetibile passerella prima di lasciare l'incredibile dimensione della Champions. Al momento di estrarre la magica pallina, Petr Cech poteva regalare alla Dea il fascino di sfide stellari con Paris St.Germain e Real Madrid, oppure con Bayern e Tottenham, e invece il destino ha portato ai bergamaschi un girone meno ricco di nobiltà ma pieno di speranze inattese. Il Manchester City è inarrivabile, e da solo varrà l'emozione di una autentica notte da Champions, ma Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria sono squadre di dimensione atalantina, a patto che l'Atalanta sia quella di due anni fa che aveva messo sotto in Europa league anche l'Everton e il Lione, facendo soffrire il Borussia, e non quella eliminata nei playoff dal Copenaghen l'anno scorso. Con un girone così, insomma, l'Atalanta potrebbe passare dal sogno al miracolo, dalla passerella all'impresa, perché gli ottavi potrebbero essere addirittura un obiettivo se non realistico, almeno non impossibile. E questo vorrebbe poter dire regalare un grande slam all'Italia con Juve, Napoli e Inter che possono farcela a loro volta. A Bergamo hanno la testa sulle spalle, e sanno che con i sogni di mezza estate non si va da nessuna parte, ma a Zagabria e in Ucraina (e perché no anche Guardiola) cominceranno a documentarsi su Muriel e Zapata, su Pasalic e De Roon, su Malinovskiy e il Papu Gomez, perchè la musichetta della Champions e l'inebriante cornice di San Siro, presa in prestito per la grande occasione, possono far salire ulteriormente la pressione a una squadra che quando sta bene girà già a mille. Come si dice mai dire mai in bergamasco?