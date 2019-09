Derby County, notte brava per tre calciatori. Il club: "Prenderemo provvedimenti"

Il Derby County, storico club inglese che milita in Championship, campionato di serie B, deve affrontare un caso spinoso che riguarda suoi tre calciatori. Nella serata di martedì infatti tre giocatori, Mason Bennet, Tom Lawrence e Richard Keogh sono stati coinvolti in un incidente stradale e arrestati dalla polizia con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Lo stesso club ha comunicato sui suoi canali social quanto avvenuto ai tre calciatori in questione.

Keogh, che a seguito dell'incindente ha già chiuso la stagone per via di un grave infortunio al ginocchio, Lawrence e Bennet, infatti, hanno partecipato ad una festa nella serata di martedì e hanno alzato un po' il gomito. Tom Huddlestone, altro calciatore del Derby County presente alla festa, ha però caricato le immagini dei suoi compagni su Snapchat e da lì è successo il pandemonio. Nel video si vede Bennet che prima si beve una birra e poi vomita in bagno, mentre i suoi compagni lo prendono in giro.

Il club ha dunque deciso di usare la mano pesante: "I giocatori erano fuori per una cena programmata con squadra e staff e un piccolo gruppetto ha continuato a bere fino a notte fonda. Avrebbero dovuto sapere quando fermarsi, eppure hanno ignorato anche l’opportunità di essere riportati a casa da auto messe a disposizione dal club. I giocatori coinvolti saranno soggetti a una rigorosa indagine interna ai sensi del codice di condotta e delle procedure disciplinari del club. Pagheranno un prezzo pesante per la loro azione, ma li sosterremo nella loro riabilitazione per il ritorno in squadra”.

Club Statement. — Derby County (@dcfcofficial) September 26, 2019

