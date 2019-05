Diener trascina Cremona Battuta Trieste in gara uno

Oscar Eleni

Cremona graffia Trieste aprendo bene il suo play off (82-75), ma, come tutti i gattini un po' vanitosi stava per lasciarci le unghie. Strana atmosfera nel palazzo della Vanoli perché la squadra di Sacchetti, a parte il solito inimitabile Travis Diener (18 punti), sembrava l'invitata infelice nella festa che porta allo scudetto nelle previsioni esagerate. Forse si sentiva fuori posto ed è stata fortunata a poter ballare perché Trieste si è rivelata fin troppo galante, perdendo 19 palloni, accorgendosi un po' tardi che avrebbe potuto rovinare la festa alla sorpresa dell'anno, alla vincitrice della coppa Italia. Il colonello Travis era paziente abbastanza per aspettare che Crawford si ricordasse di essere stato eletto miglior giocatore del campionato: alla fine ha fatto 21 punti con un terribile 0 su 5 da 3, rimediando con i liberi. Poi Saunders più del Mathiang da 18 rimbalzi, 11 punti, ma tante ingenuità.

Per Trieste una partita buttata via troppe volte dopo il 62-63 alla fine del terzo quarto per il 10-0 subito all'inizio dell'ultimo tempo quando Ruzzier si è svegliato. Bell'inizio di Dragic 16 punti, bella prova della panchina, Da Ros (10) e Strautins (10) nella giornata opaca di Peric (9). Rivincita da prendere con le molle per la Vanoli sempre a Cremona domani sera.

Oggi, invece, tornano in campo per gara due i peccatori di Milano che devono assolutamente agganciare Avellino dopo il flop di sabato. Dovrebbe tornare James, ne hanno bisogno. Gara due anche a Sassari dove Pozzecco cerca la 18 ª vittoria in fila con la Dinamo che ha risolto la sfida con Brindisi nell'ultimo quarto grazie a Spissu e Stefano Gentile, oltre che Polonara. Una luce in fondo al tunnel per l'italietta dei canestri?