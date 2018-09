Diletta Leotta posta una foto in accappatoio: i suoi fan scatenati su Instagram

Diletta Leotta è uno dei volti televisivi più amati dai tifosi del calcio. La bella giornalista catanese, infatti, è stata per diversi anni il volto della Serie B di Sky, ma nel luglio di quest'anno ha deciso di intraprendere una nuova esperienza lavorativa dato che è diventata la punta di diamante della nuova piattaforma di Perform Group Dazn. La 27enne ha dimostrato di essere una giornalista brava, preparata e competente: i suoi quasi 3 milioni di follower sui social, però, la amano non solo per le sue doti dialettiche e non perdono tempo per commentare le sue foto.

Ieri sera Diletta Leotta ha mandato letteralmente in tilt la maggior parte dei suoi seguaci con una foto semplice scattata nel bagno di casa e in accappatoio e con la seguente didascalia: "Questa sera casa, relax e benessere #cosedadonne". I like su questa foto sono schizzati alle stelle fino ad arrivare a quasi 300.000 mi piace, mentre i commenti di ogni genere si sono sprecati, dal "Sei bellissima", a "Dai togli quell'accappatoio e rendici felici".