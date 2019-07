Dinamo Bucarest, choc in campo: infarto per l'allenatore Neagoe

Il campionato rumeno è già arrivato alla seconda giornata e durante la partita tra la Dinamo Bucarest e l'Universitatea Craiova, ex avversario del Milan due anni fa nei preliminari di Europa, è successo qualcosa di inaspettato che ha lasciato tutti con il fiato sospeso per diversi minuti. Il tecnico della squadra di casa Eugen Neagoe, infatti, è stato colpito da un infarto ed è crollato a terra esanime tra gli sguardi attoniti dei giocatori di casa, ospiti e di tutti i tifosi sugli spalti che hanno mostrato preoccupazione per quanto avvenuto al tecnico 51enne

L'allenatore della Dinamo Bucarest è stato subito soccorso dal personale sanitario presente a bordo campo ed è stato trasportato in ospedale dove si è poi ripreso, fortunatamente. Neagoe, però, è rimasto all'interno della struttura sanitaria per diversi accertamenti per controllare le sue reali condizioni fisiche. La gara è rimasta ferma per circa quindici minuti ed è poi ripresa con la squadra ospite che ha vinto per due reti a zero l'incontro.