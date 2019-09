Da Dovi a Marquez, se c'è l'amore in pole

Donne e motori, molte gioie e pochi dolori. Se la decisione dei nuovi proprietari americani della F1 di abolire le grid girl ha fatto storcere il naso ai puristi delle corse, guai a togliere le ombrelline al motomondo. Loro, come i piloti, i meccanici e gli ingegneri, restano in pista. Se poi queste bellissime ragazze diventano anche le compagne di vita dei piloti, allora c'è di che parlare. A Misano, ieri e l'altroieri, è stato il turno di Francesca Sofia Novello, la bella 25enne fidanzata di Valentino Rossi, «quella giusta», a detta del nove volte campione del mondo. Dopo la storia d'amore con la modella Linda Morselli (ora al fianco di Fernando Alonso), il Dottore ha perso la testa per Francesca, tanto da fargli cambiare idea sui figli: «Mi piacerebbe ed è uno degli obiettivi. Anche lì non è che ho tanto tempo, è quasi ora». Chi ha trovato l'amore «sotto l'ombrello» è Andrea Dovizioso, innamorato dal 2013 di Alessandra Rossi, ex ombrellina e modella. Non è da meno neppure Marc Marquez, fidanzato con la 21enne Lucia Rivera Romero, modella spagnola e figlia dell'attrice Blanca Romero che ha stregato il cuore del catalano tanto da convincerlo a rendere pubblica la loro storia.

Fino a un anno fa, però, come noto, la coppia di cui si è parlato di più era senza dubbio quella formata da Andrea Iannone e la showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma gli esempi sono davvero tanti. Pensiamo all'amore sbocciato nel paddock tra il due volte campione del mondo della MotoGp, l'australiano Casey Stoner, e Adriana Tuchyna, ex ombrellina conosciuta sulla griglia di partenza di Phillip Island ed ora mamma delle due figlie Caleya Maria e Alessandra Maria. Certo, nessuno ha riempito le prime pagine dei giornali di gossip come Max Biaggi. Tra ex fidanzate, flirt e amori grandi ricordiamo Anna Falchi, la top model Naomi Campbell e l'ex Miss Italia Eleonora Pedron, madre dei suoi figli: Inés Angelica e Leon Alexander. Indimenticabile, nel '97, al Mugello, la gag di Rossi 18enne quando fece il verso proprio al flirt di Max con la Campbell, sfilando in pista con una bambola gonfiabile chiamata... Schiffer. Ora non lo rifarebbe.

Libere: 1. Viñales Yamaha 1'32.775; 2. Quartararo Yamaha 1'32.832; 3. Marquez Honda 1'33.171; 4. Rossi Yamaha 1'33.470; 5. Morbidelli Yamaha 1'33.524; 7. Petrucci Ducati 1'33.728; 8. Dovizioso Ducati 1'33.826

Tv oggi pole diretta Sky e TV8 ore 14, domani dir. Gp Sky e TV8 alle 14