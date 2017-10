Dovizioso show sotto la pioggia: Marquez battuto all'ultima curva

Andrea Dovizioso vince il Gran Premio del Giappone. Sotto la pioggia di Motegi il pilota della Ducati ha preceduto al fotofinish Marc Marquez al termine di un'entusiasmante lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, che ha visto prevalere, proprio come accaduto in Austria, il forlivese, che si riporta così sotto in classifica mondiale accorciando a undici punti dallo spagnolo. Completa il podio Danilo Petrucci, terzo con la Ducati Pramac dopo esser stato anche in testa nelle prime fasi della gara. Sulla pista Honda affonda invece la Yamaha: Maverick Vinales si è piazzato al nono posto, Valentino Rossi è uscito di pista nel corso della sesta tornata. Ottima prova invece della Suzuki: Andrea Iannone ha chiuso ai piedi del podio, al quarto posto, ottenendo il miglior risultato stagionale, precedendo il compagno di squadra Rins, quinto.

"Ho avuto una possibilità sul rettilineo alla curva 11 ma era troppo lontano, lui stava spingendo tantissimo" . È lo stesso Dovizioso a descrivere la lotta con lo spagnolo nell'ultimo giro del Gran Premio del Giappone, che lo ha visto trionfare proprio davanti al pilota della Honda. "Sia le mie sia le sue gomme erano finite - ha spiegato - sono riuscito a riprenderlo, ho fatto una curva perfetta ma con Marquez fino all'ultimo è sempre difficile. Ho cercato di chiudere ogni porta" . A detta di Marquez il "piccolo vantaggio" , che aveva accumulato, è stato annientato da "un paio di errori" . "Soprattutto alla curva 8 - spiega - ho perso tanto e lui ha recuperato terreno, era più veloce nel rettilineo ma ci ho provato comunque all'ultima curva" . Il prossimo appuntamento è a Phillip Island. E lì si vedrà chi comanderà davvero. "È stata una gara fantastica - chiosa lo spagnolo - i due uomini che lottano per il campionato che lottano fino all'ultima curva" .