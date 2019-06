Dugarry, che stoccata a de Ligt: "Va alla Juventus? Mi viene da vomitare"

La Juventus sta per chiudere l'acquisto di Matthijs de Ligt, promettente e roccioso difensore dell'Ajax. Il club di Corso Galileo Ferraris si è mosso con largo anticipo sulla concorrenza ed andrà ad accontentare il neo tecnico Maurizio Sarri che aveva bisogno di un centrale di livello da affiancare a Giorgio Chiellini per formare un vero e proprio muro in vista della prossima difficile stagione. La Juventus, dunque, ha raggiunto la cifra richiesta dai Lancieri per lasciar partire il loro talentuoso difensore classe '99 che costerà una cifra vicina ai 75-80 milioni di euro.

Marcello Lippi ha speso parole d'elogio per de Ligt e un po' tutti nell'ambiente stanno commentando positivamente il prossimo acquisto della Juventus. L'unica voce fuori dal coro e non per le caratteristiche tecniche o per la forza del giocatore è l'ex attaccante del Milan e della nazionale francese Christophe Dugarry che ai microfoni di RMC Radio ha riservato una stilettata al difensore olandese: "Dove sono finite le scelte sportive? Ci sono il Barcellona, il Psg e la Juventus. Bisogna essere chiari, la scelta sportiva è il Barcellona. E lui non la prende. Quindi è soltanto una decisione economica. Vai pure altrove, con la tua grana. Questa è l'immagine che vuoi dare... Mi fa venire voglia di vomitare. De Ligt è un giocatore eccellente, molto bravo, ma con questa mentalità non durerà. Non è possibile".