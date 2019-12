Il duro scontro tra Sinisa Mihajlovic e Medel infiamma il Via del Mare di Lecce

Animi caldi nel match salvezza tra Lecce e Bologna, con due tesserati rossoblu protagonisti di uno scontro abbastanza focoso. Stiamo parlando del duello tra il centrocampista Medel e mister Sinisa Mihajlovic, durante la gara di Serie A tra i felsinei e i pugliesi. I tifosi del Bologna, ma non solo, hanno apprezzato il "gesto" di Sinisa, tornato a ringhiare dalla panchina proprio come ai vecchi tempi.

Mihajlovic vs Medel al Via del Mare

Al quarantesimo minuto della partita giocata al Via del Mare di Lecce, Gary Medel si è scontrato duramente con il greco Tachtsidis, facendo infuriare il proprio allenatore. Infatti con quell'entrata scomposta ai danni del centrocampista del Lecce, il Bologna ha rischiato grosso e per poco non è rimasto in dieci uomini. Il cileno non ha preso bene i rimproveri di Mihajlovic e non gliele ha mandate a dire. Quindi si è scatenato un siparietto che è andato avanti anche a distanza, con un botta e risposta molto acceso. L'allenatore del Bologna, infastidito dal comportamento del suo giocatore, si è riversato in campo per affrontarlo faccia a faccia.

La situazione non è rientrata nemmeno dopo il gol del Bologna con Orsolini, infatti Mihajlovic e Medel hanno continuato a discutere. Persino al triplice fischio finale il cileno ha polemizzato con il tecnico serbo, prendendosela pure con il direttore sportivo Bigon. Nel dopo partita, in sala stampa, il vice allenatore del Bologna, Emilio De Leo, ha commentato l'accaduto, dando un proprio parere sulla partita e sulla stagione dei rossoblu: "Mihajlovic nervoso? Lui vuole la tensione alta dal primo minuto fino all'ultimo. Il suo è uno stimolo per migliorarci sempre di più. Per quanto riguarda la partita posso dire che il Bologna ha controllato la gara, ha costruito gioco senza perdere mai la palla. Potevamo sicuramente concretizzare meglio. La litigata con Medel? A Sinisa piace accendere la partita con l'adrenalina, forse ha pescato il calciatore più focoso. Siamo rientrati in campo più determinati".

Una gara appunto imprevedibile, quella vista a Lecce tra i padroni di casa e il Bologna, coi rossoblu avanti sul tre a zero grazie ad una doppietta di Orsolini ed una rete di Soriano, fino al rilassamento finale che ha consentito ai pugliesi di accorciare pericolosamente con Babacar e Farias. E' finita 2-3 per gli emiliani.