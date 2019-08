Dybala ai margini della Juventus. La Joya chiama Icardi: "Come si sta a Milano"

Paulo Dybala sta vivendo una situazione difficile, inimmaginabile, fino a qualche tempo fa alla Juventus. La Joya è tornato ieri a disposizione del club bianconero, ha svolto i test fisici di rito allo J-Medical e si è recato poi alla Continassa dove è stato accolto freddamente. L'ex attaccante del Palermo, tra l'altro, non ha avuto nemmeno il tanto sperato incontro con il tecnico Maurizio Sarri per capire le sue intenzioni, sintomo di come anche l'ex allenatore del Napoli si sia allineato alla scelta del club di Corso Galileo Ferraris di cederlo. Dybala ha detto no al Manchester United che lo avrebbe voluto in cambio di Romelu Lukaku ma le eccessive pretese economiche dell'argentino hanno di fatto saltare l'affare, già concluso tra i due club, e difficilmente si riaprirà dato che il mercato in Inghilterra chiuderà dopodomani, giovedì 8 agosto.

Ora su Dybala ci sono altri due club, uno straniero e uno italiano. Il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi ha bisogno di una punta dalle sue caratteristiche soprattutto se Neymar lascerà, come sembra, il club transalpino. Il club campione di Francia ha offerto 60 milioni di euro per la Joya ma la Juventus non ritiene congrua tale cifra e aspetta un rilancio. Nel frattempo torna in auge il famoso e clamoroso scambio con l'Inter con Mauro Icardi, proprio come Dybala alla Juventus, al margine del progetto nerazzurro. Secondo quanto riporta la Repubblica, inoltre, il 25enne di Laguna Larga avrebbe telefonato all'ex capitano dell'Inter per prendere informazioni sulla città di Milano trovando riscontri positivi. La sensazione è che alla fine lo scambio possa andare in porto anche perché i due giocatori hanno già capito da tempo di non far più parte del progetto tecnico delle società e dei rispettivi allenatori.

