Dybala dice sì al Tottenham ma la Juventus fa marcia indietro

Manca davvero poco alla chisura del mercato in entrata in Inghilterra e il Tottenham crede ancora di poter arrivare a Paulo Dybala, anche se le speranze sono davvero ridotte al lumicino. L'attaccante argentino ha fatto irritare la Juventus per il suo no al Manchester United che ha fatto saltare l'affare per portare Romelu Lukaku alla corte di Maurizio Sarri e ora avrebbe fatto un "dispetto" alla Joya che stava trattando tramite i suoi agente la cessione al Tottenham per 70 milioni di euro. L'affare si era arenato sempre per le eccessive richieste da parte del giocatore di Laguna Larga e per i diritti di immagine ma la BBC in mattinata aveva parlato di riapertura della trattativa.

Ora, secondo quanto riporta Spormediaset sarebbe stata la Juventus a fare marcia indietro togliendo di fatto, momentaneamente, il giocatore dal mercato. L'affare non è ancora definitivamente saltato e in caso di accordo trovato gli Spurs potrebbero chiedere ed ottenere una deroga da parte della FA per eventualmente sistemare gli ultimi dettagli e per far sostenere le visite mediche al giocatore. Come detto, però, la trattativa sembra arrivata ad un punto di non ritorno con i bianconeri che potrebbero decidere di tenerlo alla corte di Sarri oppure di cederlo al Psg o all'Inter in uno scambio con Mauro Icardi da tempo pallino di Fabio Paratici, con Dybala che farebbe percoso inverso dal suo grande mentore Giuseppe Marotta.

