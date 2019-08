Dybala, offerta da 70 milioni del Tottenham: c'è il si della Juventus

Arriva un nuovo colpo di scena ancora dalla Premier Leage, Juventus e Tottenham hanno trovato l'intesa, ora manca il sì di Paulo Dybala.

Dopo il mancato accordo con il Manchester United, ecco una nuova pretendente per Paulo Dybala. Secondo quanto riferito da Skysport Il Tottenham ha presentato infatti un'offerta ufficiale da 70 milioni di euro per l'attaccante argentino della Juventus, che è già d'accordo con il club inglese sulla valutazione del giocatore.

La decisione finale spetta ancora al giocatore, che deve trovare in fretta un accordo con gli Spurs (il mercato inglese in entrata chiude giovedì alle 18). E proprio la possibilità di giocare in Champions l'anno prossimo potrebbe essere decisiva nella scelta di Dybala, che aveva rifiutato lo United anche perché l'anno prossimo non disputerà la massima competizione per club. Tuttavia non sarà semplice trovare l'accordo economico la trattativa con i Red Devils si è arenata di fronte alla richiesta di una commissione da 15 milioni da parte dell’agente dell’argentino e di un super ingaggio da 10 milioni all'anno da parte del calciatore ed è presumibile che la Joya e il suo entourage non intendano abbassare le loro richieste.

Sempre più lontano dalla Juventus, l'attaccante argentino a questo punto potrebbe decidere di attendere ancora. La partenza in direzione Barcellona di Neymar potrebbe liberare un posto nell'attacco atomico del Psg o soprattutto potrebbe accettare la corte di Beppe Marotta, con Icardi a fare il percorso inverso, una tentazione che potrebbe crescere sempre di più negli ultimi giorni di mercato.

