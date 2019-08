Dybala resta ma solo per ora. Dzeko in attesa

Va o resta? Resta, per ora. Il caso Dybala infatti non è ancora chiuso in maniera definitiva. Dopo quello al Manchester United, ieri è saltato anche il trasferimento al Tottenham che aveva offerto 70 milioni alla Signora. Quota soddisfacente per la Juve ma alla fine l'accordo non è stato trovato, specie per le esose richieste della Joya ai londinesi. Nulla di fatto quindi con la Juve, volente o nolente, che lo ha tolto dal mercato. Soltanto per ora però. Perché tra l'argentino, Mandzukic (saltata per il croato la cessione al Manchester United) e Higuain, almeno uno partirà. Resta quindi in piedi l'ipotesi di uno scambio Dybala-Icardi tra Juve e Inter che potrebbe accontentare entrambe le società per piazzare i loro esuberi di lusso. Si vedrà.

Come si vedrà se e quando andrà in porto la trattativa dei nerazzurri per arrivare a Edin Dzeko, da tempo promosso sposo dell'Inter. Proseguono i colloqui tra l'agente del bosniaco, Silvano Martina, e le dirigenze. Ieri è stato il turno di quella giallorossa che però tentenna perché prima di cedere il suo centravanti vuole trovare un sostituto all'altezza. Il reietto dell'Inter Icardi resta uno degli indiziati ma è difficile da convincere per la sua sbandierata volontà di restare nella Milano nerazzurra mentre Perisic piace al Bayern Monaco e potrebbe partire presto.

Intanto i colpi di giornata li mettono a segno Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi hanno praticamente chiuso per Martin Skrtel, difensore slovacco di 35 anni svincolato dal Fenerbache ed ex Liverpool mentre i viola strappano il centrocampista cileno Pulgar al Bologna. Operazione da 10 milioni di euro. MBas