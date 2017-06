Dybala rialza la testa: "Juve, chi perde è sconfitto ma non è vinto"

Paulo Dybala non è riuscito a fare la differenza nella finale di Champions League persa dalla Juventus contro il Real Madrid. La Joya, a Cardiff, un po' come quasi tutti i suoi compagni non è mai stato decisivo e non è mai entrato in partita. In molti hanno criticato l'ex attaccante del Palermo che è tornato a parlare su Instagram dopo 2 giorni di silenzio: "Non è finita come volevamo, ma abbiamo fatto di tutto per arrivare al traguardo finale. La delusione è tanta ma dobbiamo imparare da questa sconfitta che ora brucia. Chi perde è sconfitto, ma non vinto. Ancora più uniti, ancora più convinti, ricominciamo da qui. Oggi più di prima".