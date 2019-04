Dzeko a caccia del gol in casa dopo 11 mesi

Ritrovare i gol all'Olimpico di Dzeko, che rischia l'anno «sabbatico» a livello realizzativo (non segna davanti al pubblico romanista dal 28 aprile 2018), conquistare tre punti importanti nell'apertissima corsa Champions, ottenere due vittorie di fila (non accade da febbraio) per dare un minimo di continuità ai risultati. Reduce dal successo di Genova siglato da capitan De Rossi, la Roma torna in casa dopo il poker incassato dal Napoli. L'Udinese sembra l'avversario giusto per aggiungere fieno in cascina, considerando che i friulani hanno conquistato l'unica vittoria esterna (su 14 gare) a settembre contro il Chievo. Anche se la cura Tudor, tornato in panchina il 20 marzo, ha fruttato 7 punti in tre gare con il pari sul campo del Milan. I giallorossi non hanno mai ottenuto due clean sheet (ovvero due gare senza gol subiti) in questo campionato, ma soprattutto soffrono della penuria di reti degli attaccanti. In porta ci sarà ancora Mirante che proprio con l'Udinese all'andata debuttò in maglia giallorossa (ko per 1-0).