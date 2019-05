Dzeko la chiude, Manolas ferma CR7

7,5 MIRANTE Miracoloso l'intervento su Cuadrado in avvio. Se possibile fa ancora meglio su Dybala.

7 FLORENZI Prova a sbloccare il risultato con un tiro da fuori, poi la decide con un morbido tocco sotto.

6,5 MANOLAS In tutta la serata Ronaldo non ha nemmeno una palla gol. È la solita certezza.

6 FAZIO Soffre quando viene attaccato a campo aperto, ma non commette errori evidenti.

6 KOLAROV Quando spinge è sempre pericoloso, attento anche in fase di contenimento.

5,5 ZANIOLO Non particolarmente ispirato. Un po' involuto rispetto a inizio anno.

6 NZONZI Va in difficoltà quando il centrocampo della Juve fa gioco, ma tutto sommato regge.

6,5 PELLEGRINI Impreciso quando, da ottima posizione prende la traversa ma sempre nel vivo dell'azione (dal 22' st CRISTANTE 6 Dà sostanza al centrocampo).

6 KLUIVERT Prova ad accendersi con qualche sgaloppata, ma è contenuto bene da Spinazzola (dal 33' st UNDER sv).

7 DZEKO Non sembra in giornata, poi sforna l'assist per Florenzi e segna il 2-0. Può bastare.

6,5 EL SHAARAWY Per distacco il più vivace dei suoi. Gioca a tutto campo. Sfiora il vantaggio ma è impreciso.

All. RANIERI 7 La Roma ha finalmente ritrovato un'identità. Ed è in piena corsa Champions.