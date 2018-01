Dzeko e Nainggolan in uscita dalla Roma. Monchi: "Non vogliamo smantellare la rosa"

I tifosi della Roma non stanno vivendo benissimo questa sessione di calciomercato invernale. Radja Nainggolan, Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, infatti, sono dati partenti già a gennaio e perdere i primi due, senza rimpiazzarli a dovere, vorrebbe dire perdere due grandi giocatori nel momento più caldo della stagione. Il Chelsea di Conte vuole l'accoppiata Dzeko-Emerson Palmieri ed è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro.

La Roma per cedere l'attaccante bosniaco chiede almeno 30 milioni di euro, più bonus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, l'accordo sarebbe ancora lontano con Dzeko non convinto di tornare in Premier League, anche perché non farebbe il titolare e soprattutto perché la sua famiglia si trova bene a Roma. Emerson Palmieri, invece, dovrebbe vestirsi di Blues per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, mentre Radja Nainggolan è continuamente corteggiato dal Guangzhou Evergrande di Cannavaro e la trattative non si è mai chiusa.