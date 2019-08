Dzeko rinnova con la Roma, Nainggolan esulta. Rissa sui social con i tifosi dell'Inter

Edin Dzeko e la Roma hanno preso tutti di sorpresa: Inter, tifosi giallorossi, nerazzurri e addetti ai lavori. L'inaspettato rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2022 ha di fatto tolto dal mercato il bosniaco, vero obiettivo di mercato del club nerazzurro. Il 33enne ex Wolfsburg e Manchester City ha peferito rinnovare il suo contratto con i giallorossi forse stufo di aspettare l'Inter che ha tentennato troppo non volendo cedere alle richieste della Roma che chiedeva 20 milioni di euro per il cartellino del classe '86 che a questo punto chiuderà la carriera in giallorosso.

Il suo agente Silvano Martina ha riservato una stoccata al club di viale della Liberazione: "Edin ha Roma e la Roma nel cuore e non sono parole di circostanza per lui e per la famiglia. L’opportunità di andare all’Inter era una cosa concretissima, però c’era da aspettare ancora un pochino e un giocatore con la storia di Edin non poteva attendere le scelte di qualcuno, che può essere l’Icardi della situazione, e aspettare sostanzialmente che l’Inter decidesse il da farsi".

Molti tifosi della Roma hanno esultato per il rinnovo di contratto di Dzeko e tra di loro c'è stato pure Radja Nainggolan che si è congratulato con il suo ex compagno: "Ben fatto, Edin". Alcuni tifosi dell'Inter, però, non hanno preso bene le parole del belga da poco andato in prestito al Cagliari, proprio dai nerazzurri, e hanno inveito contro il 31enne di Anversa che tramite una Instagram Story ha attaccato difendendosi: "Ora uno non può fare i complimenti ad un ex compagno/amico che viene massacrato. Mi fa ridere sta cosa. Edin, resti il migliore secondo me”.

