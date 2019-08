Dzeko rompe con la Roma e aspetta l'Inter. Si inserisce il Napoli?

Edin Dzeko è stufo di attendere ed è impaziente di cambiare aria. Il bosniaco fino a questo momento ha sempre tenuto, come dovuto, un atteggiamento da professionista alla Roma ma non vede l'ora di accasarsi all'Inter che dal canto suo aspetta l'evolversi della situazione in casa giallorossa. Il 33enne ex City e Wolfsburg è stato convocato per l'amichevole di questa sera contro l'Athletic Bilbao e sarà regolarmente in campo ma è solo di facciata dato che aspetta che i nerazzurri riescano a trovare l'accordo con la Roma.

Dzeko andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2020 con la Roma che chiede 20 milioni di euro e con l'Inter che ad oggi ne ha offerti al massimo 15. Marotta e Ausilio vogliono accontentare Antonio Conte ma non vogliono nemmeno farsi prendere per la gola dalla Roma su un giocatore gradito ma che si liberarà a parametro zero tra qualche mese e che compirà 34 anni il prossimo 17 marzo. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, però, l'Inter dovrà stare attenta dato che il club di Aurelio De Laurentiis sta pensando di inserirsi nella corsa a Dzeko. I nerazzurri già da settimane hanno trovato l'accordo con l'entourage del calciatore ma non con la Roma e ora il Napoli potrebbe beffare tutti accontenando Ancelotti e scontenando Conte che aspetta ormai rinforzi da settimane.

