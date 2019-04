Dzeko si sblocca e riparte l'euro Roma

Roma Un anno di digiuno. Ora però il brutto periodo è alle spalle. Non solo dal punto di vista personale. Edin Dzeko in campionato non segnava all'Olimpico da quasi un anno. L'ultimo gol lo aveva realizzato il 28 aprile 2018 contro il Chievo. Ieri ha messo fine a questo lunghissimo digiuno, segnando proprio sotto la Curva Sud, quella del tifo più caldo. Una rete pesantissima, che dà continuità alla vittoria di Genova contro la Sampdoria e che permette alla Roma di continuare a coltivare il sogno Champions League. Nel 2019, fra l'altro, è solo la seconda volta che i giallorossi centrano due vittorie di fila (l'altra volta a febbraio furono tre con Chievo, Bologna e Frosinone): segno che la squadra di Ranieri sta faticosamente venendo fuori da un periodo di appannamento. Proprio come Dzeko.

Nonostante la vittoria, infatti, la Roma ieri contro l'Udinese ha sofferto, evidenziando ancora qualche problema (Schick, poco incisivo, è rimasto nello spogliatoio a fine primo tempo). Nella prima frazione di gioco i friulani hanno sfiorato il vantaggio già dopo tre minuti di gioco con una bella conclusione da fuori di Mandragora, deviata in angolo da Mirante. La Roma ha faticato a far gioco, a prendere il possesso della partita, e l'Udinese, di minuto in minuto, ha dato sempre più l'impressione di potersela giocare alla pari (bellissima una chiusura in scivolata di Manolas su tiro a botta sicura di Lasagna). A inizio secondo tempo, poi, due grandissime occasioni: prima il tiro a giro di D'Alessandro, che per poco non sorprendeva Mirante (salvatosi in angolo), poi il palo di De Maio. Quella però la scossa decisiva per svegliare la Roma. Al 20' Dzeko scalda i motori e chiama al miracolo Musso su un bel colpo di testa (perfetto il cross di Florenzi), prima di segnare il gol decisivo sorprendendo il portiere avversario in uscita su assist filtrante di El Shaarawy.

L'Udinese non è mai riuscita a creare un'occasione per il pareggio, più per merito dei giallorossi (finalmente in fiducia) che non per demeriti propri. La squadra di Ranieri, nei minuti finali, aveva il sangue agli occhi, come raramente accaduto in questa stagione. Per l'Udinese, che mercoledì giocherà ancora all'Olimpico (contro la Lazio) il recupero della 25esima giornata, il margine di vantaggio sulla zona salvezza comincia a farsi esiguo. In casa Roma, invece, si è ritrovato l'ottimismo: l'urlo finale dello stadio Olimpico e i festeggiamenti in campo dei giocatori descrivono alla perfezione la sofferenza di ieri (e del periodo negativo), ma fanno trapelare anche il sogno Champions. Quello, ora, è nuovamente alla portata.