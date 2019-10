E adesso Bolt ci prova col football

I vincenti fanno così. Puntano a diversi obiettivi e, quando qualcosa va storto, inquadrano immediatamente il successivo. Usain Bolt, lui che è un uomo da multiple targets, non è uno che ha paura di mettersi in gioco. Lo ha confermato in un'intervista a TMZ, in cui il Fulmine giamaicano ha dichiarato di essere pronto a prendere in considerazione offerte dalla National Football League, la massima lega professionistica di football americano.

A una condizione, però: le uniche squadre per la quale accetterebbe di giocare però sono i New England Patriots e i Green Bay Packers. E cioè due delle franchigie più forti della lega, dal momento che militano due dei migliori quarterback di sempre, ovvero Tom Brady e Aaron Rodgers. «Se mi chiamano, sono pronto», il succo dell'intervista allo sprinter più decorato alle Olimpiadi ritiratosi dall'atletica leggera due anni fa. Dopo aver tentato, con scarso successo, la carriera da calciatore, ora il giamaicano ha espresso il desiderio di giocare in una squadra NFL, dopo che già nel 2008 alcune di queste provarono ad ingaggiarlo, ma lui rifiutò anche perché, a quei tempi, lavorava per diventare l'uomo più veloce della terra.

Ora che ha lasciato la pista e il campo da calcio, le porte del football americano potrebbero aprirsi oltreoceano, sempre che i Patriots campioni in carica o i Packers decidano di puntare sul giamaicano. In quel caso, c'è ancora tempo per nuovi innesti, visto che la stagione di NFL è entrata da pochissimo nel vivo e al giro di boa soltanto Patriots e San Francisco 49ers sono le uniche squadre imbattute, mentre Green Bay ha un bilancio di 7 vittorie e 1 sola sconfitta.

In occasione dell'ultimo Super Bowl, per giunta, il velocista giamaicano ha già fatto segnare un primato, senza neanche essere sceso in campo. È successo che Bolt si sia cimentato nelle 40 yard (36,6 metri), tradizionale sfida di velocità tra wide receiver, e che abbia corso in 422, eguagliando il record detenuto dal 2017 da John Ross dei Cincinnati Bengals. Lo ha fatto, peraltro, vestito in tuta e sneakers, dunque senza l'abbigliamento adeguato per l'occasione. «L'ho fatto solo perché quando correvo, diversi giocatori della NFL dicevano che avrebbero potuto battermi...». Anche per questo, chi compra Usain Bolt può fare l'affare del secolo.