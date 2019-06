E Maldini-Boban piazzano subito un colpo Ecco Theo Hernandez dal Real Madrid

In fondo, un sospiro di sollievo. Perché l'addio definitivo all'Europa league permette una pianificazione a medio-lungo termine altrimenti impossibile. Nessuno lo dirà mai in casa Milan ma fallito il piano A, ovvero la conquista di un posto in Champions League che avrebbe garantito ricavi ben più importanti e tali da accelerare il pareggio di bilancio, il piano B non era certo l'Europa League. Anzi, l'addio a una competizione che porta pochi ricavi poteva essere un freno e invece ora, può partire la programmazione con investimenti mirati e nessuna fretta per realizzare plusvalenze.

Dunque attività sia in entrata che in uscita. Nei primi giorni della prossima settimana sbarcherà a Milano Theo Hernandez, esterno sinistro francese in arrivo dal Real Madrid. La formula prevista è un prestito oneroso a 2 milioni più riscatto fissato a 18. L'arrivo di Theo, porterà alla probabile partenza di Rodriguez. Il secondo tassello del nuovo Milan di Giampaolo non sarà certo l'ultimo. L'attenzione è concentrata sul centrocampo con i nomi di Torreira e Praet sempre in cima alla lista. Il centrale dell'Arsenal costa molto e gli inglesi non vogliono lasciarlo partire ma lui sta cercando di fare pressioni per tornare dal suo maestro. Praet potrebbe essere un alternativa, Giampaolo lo vede anche come regista, oppure come complemento da mezz'ala, ruolo che ha ricoperto negli ultimi anni alla Sampdoria. Con il Real resta in piedi anche la pista Ceballos. Gli spagnoli vorrebbero cederlo a titolo definitivo ma hanno promesso ai rossonero una sorta di priorità in caso nessuno accontentasse le loro richieste e si optasse quindi per un prestito oneroso. Sul fronte uscite mister plusvalenza resta Gigio Donnarumma. La trattativa con il Psg, che propone uno scambio con Areola più conguaglio di 20 milioni rimane in piedi ma adesso il Milan non ha più fretta e può strappare condizioni più vantaggiose. I rossoneri possono allestire una squadra competitiva concentrandosi solo sul campionato per puntare alla prossima Champions.

Si muovono anche le altre. Ieri la Juve ha definito lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini con la Roma. Ai bianconeri anche un conguaglio di 10 milioni di euro. Plusvalenza per i giallorossi, denaro cash per i bianconeri, ingaggi aumentati (3 milioni per Spinazzola, 1,5 per Pellegrini) ai giocatori e tutti contenti. Continua ad essere molto attiva l'Inter che ha chiuso l'affare Sensi con il Sassuolo. Prestito da 5 milioni e riscatto a 20 con il giovane Sala che farà il percorso inverso. Ora partirà l'assalto a Lukaku probabilmente dopo la definizione dell'affare Dzeko. In attesa di trovare una sistemazione per Icardi, sempre più separato in casa. Capitolo De Rossi: sembrava tutto fatto per un contratto annuale con la Fiorentina, ma l'ex romanista si è preso ancora qualche ora per decidere se accettare o smettere con il calcio giocato.