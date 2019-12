E mamma Tania torna a vincere dopo 31 mesi. Ora sogna Tokyo

La marcia verso Tokyo è ancora lunga, ma il primo passo dà grandi speranze. Nella sua Bolzano tutta addobbata per le festività natalizie, Tania Cagnotto festeggia il ritorno alla vittoria a livello individuale dopo la maternità, imponendosi nella gara dal trampolino da un metro in occasione del «Trofeo di Natale», tradizionale appuntamento che apre la stagione dei tuffi. La finanziera 34enne, dal 23 gennaio 2018 mamma di Maya, ha vinto con 259,15 punti precedendo la compagna di sincro Francesca Dallapè (238,10/Esercito). Prima della maternità gli ultimi tuffi in una gara individuale di Tania erano stati quelli degli Italiani assoluti del 13 maggio 2017 a Torino quando vinse il tricolore.

Ieri nella piscina intitolata a Carlo Dibiasi, pioniere dei tuffi, padre-allenatore del grande Klaus e del papà di Tania, Giorgio, la campionessa altoatesina, 41 medaglie in carriera a livello internazionale, ha eseguito cinque salti dando l'impressione quasi non avesse mai smesso di allenarsi. Molto bello è stato il salto mortale e mezzo rovesciato carpiato col quale la Cagnotto ha concluso la gara. Tania è tornata prima ad allenarsi e poi alle gare per merito dell'altra «mamma volante» dei tuffi azzurri, Francesca Dallapè, assieme alla quale ha vinto l'argento olimpico a Rio de Janeiro 2016 e ben otto ori europei.

Francesca, mamma di Ludovica nata il 4 maggio 2017, nell'agosto 2018 è riuscita a convincere l'amica di sempre di tornare in piscina. Il loro sogno è quello di partecipare, da mamme, ai Giochi di Tokyo del prossimo anno nel sincro dal trampolino da tre metri. Le qualificazioni passeranno per alcune gare nazionali e attraverso la Coppa del mondo che si terrà dal 21 al 27 aprile proprio nella capitale giapponese. I posti disponibili sono ancora quattro essendo il Giappone qualificato di diritto, Canada, Cina e Messico, ammesse dal Mondiale 2019.