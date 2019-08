E Marotta ora sogna l'all In...ter

E se alla fine l'Inter facesse uno splendido all in? Del resto l'ad nerazzurro Beppe Marotta da anni recita come un mantra che «nel mercato quello che non è possibile oggi lo può diventare domani». E se solo pochi giorni fa Lukaku, obiettivo numero uno per l'attacco dell'Inter, sembrava ormai a un passo dalla Juventus nell'ambito di un possibile scambio con Dybala, adesso il centravanti belga torna ad essere più vicino all'Inter. Scherzetti di un mercato sempre più imprevedibile.

Il tempo stringe perché in Premier sono più seri di noi e il mercato chiude giovedì alla 17. Per portare a termine le trattative bisogna fare di fretta e tra i tanti big interessati a un possibile trasferimento, oltre ai vari Pogba ma anche Milinkovic Savic, Bruno Fernandes e magari Mandzukic, spicca senz'altro l'attaccante belga. È lui il primo della lista di Conte, l'obiettivo primario del mercato nerazzurro. L'offerta di Marotta è cresciuta via via fino a sforare gli 80 milioni che possono, eccome, far vacillare il Manchester United e regalare a Conte il centravanti spaccapartite. Ma non finisce qui. Il Dybala che non va in Inghilterra può tornare d'attualità per uno scambio con l'emarginato Icardi, che ha puntato i piedi, è cercato dalla Roma, non vorrebbe lasciare la sua Inter ma che alla Juventus non direbbe di no. Anzi. L'opzione bianconera potrebbe essere l'unica da prendere in considerazione per l'ex capitano ormai sfasciato e relegato in un angolo. Mentre un altro ex emarginato, Nainggolan, attacca: «Dimostrerò che all'Inter si sono sbagliati».

Ma il possibile all in dell'Inter ha anche un terzo nome. Non si molla infatti Edin Dzeko. Ieri l'agente del bomber bosniaco Silvano Martina è stato nella sede nerazzurra per contribuire alla possibile chiusura della trattativa. L'attaccante è stato protagonista di un ottimo pre campionato con la Roma che ne ha messo in mostra anche la grande professionalità ma da tempo ha dato la sua parola a Marotta. La Roma però non vuole cederlo a meno di 20 milioni, l'Inter è arrivata al massimo a 15. La chiusura potrebbe arrivare a metà strada con l'Inter che sogna. Lukaku, Dybala e Dzeko. Un tris da all in.