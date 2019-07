Ecco la rovesciata impossibile: sarà il gol più bello dell’anno?

Gabriele Gori è il protagonista della rovesciata impossibile che sta facendo il giro del web: gesto atletico e metà campo e palla in rete. Per moltissisimi utenti è il gol dell'anno.

Colpo incredibile

La rete segnata da Gabriele Gori nella sfida valida per il campionato di serie A tra il Viareggio e il Catania di beach soccer ha lasciato senza fiato tutti i presenti sul campo e non solo. Infatti, il video della prodezza di Gori sta invendendo i siti online e i social network. (Clicca qui per il video)

La gara terminata 7-5 per il Viareggio e giocata a San Benedetto sul Tronto ha visto l'altleta compiere un numero da campione: palla alta poco prima della metà, rovesciata e pallone che supera il portiere in pallonetto. Un gol da rivedere e rivedere. Secondo alcuni, la rete segnata da Gori sarebbe migliore di quella di Cristiano Ronaldo durante la sfida tra Real Madrid e Juventus.