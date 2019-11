Ecomondo, il trasporto è già nel futuro

Roberta Pasero

Rimini «Nulla si sa, tutto si immagina». Lo affermava Federico Fellini disegnando con le parole il suo mondo senza limiti. Come lo è «Ecomondo», protagonista della fiera internazionale dedicata alle innovazioni industriali green e all'economia circolare, a Rimini, proprio dove il regista ha ambientato le sue visioni.

Qui il futuro è un mondo mobile fatto di strade elettrificate. Di pieni di biometano e di idrogeno. Di truck senza cabina. Di camion trasformisti, come camaleonti della strada. «Ma non dobbiamo avere falsi idoli. L'idolo dell'elettrico, l'idolo del biogas, l'idolo dell'idrogeno. Quello è il futuro, noi invece dobbiamo lavorare sulla transizione. A forza di darci come obiettivi il 2030 o il 2050, non capiamo cosa dobbiamo fare adesso se vogliamo davvero lavorare sulla sostenibilità. Perché, nel frattempo, il clima non si ferma, le fasi di transizione nemmeno», mette in guardia Franco Fenoglio, presidente e ad di Italscania, azienda che investe dal 5 al 7% dei ricavi in ricerca e sviluppo. «Passare da un diesel Euro 0 a Euro 6 riduce il particolato del 90%. Ma il parco circolante italiano è il più vecchio d'Europa e su 658mila veicoli, il 62% è ante Euro 4. Se in una notte lo trasformassimo magicamente in Euro 6, avremmo già una riduzione del 13% di CO2, invece con il ritmo di oggi impiegheremo 17 anni a cambiarlo. Troppi. Quindi è importante lavorare alla rottamazione. È essenziale lavorare sul presente».

Eppure c'è chi sogna un mondo già diesel free. Come Iveco, presente a Rimini con il primo stand italiano tutto dedicato a truck con trazioni alternative. «Da sempre crediamo nella sostenibilità e, in particolare, in metano e biometano. Offriamo una gamma completa che dal nuovo Daily a metano compresso arriva a mezzi pesanti come S-Way con metano liquido e compresso», spiega Fabrizio Buffa, Gas business development manager di Iveco. «E poi c'è la partnership con il colosso americano Nikola Corporation che ci consente di guardare anche a un futuro elettrico e a idrogeno».

Diesel, ibrido o full electric. Come lo sono i tre «Sustainable Truck of the Year 2020», Mercedes Benz Actros (Tractor), Scania Hybrid (Dstribution) e Volkswagen e-Crafter (Van) premiati da Vado e torno. E il futuro? «Lo immaginiamo con i nostri due concept. NXT, veicolo autonomo ed elettrificato che può lavorare 24 ore su 24 cambiando un modulo centrale che si collega a due unità propulsive elettriche e, dunque, la sua funzione: la mattina trasportare pendolari, durante il giorno fare consegne di merci nei centri urbani, di notte la raccolta rifiuti», racconta Jonas Nordh, direttore Soluzioni trasporti sostenibili di Scania. «E AXL, veicolo da cava ribaltabile con motore ancora termico tradizionale, ma privo di cabina e completamente autonomo».

Provocazioni? Forse. Ma siamo a Rimini. E tutto è possibile. È sempre Fellini a dirlo: «L'unico vero realista è il visionario. E spesso le cose più interessanti sono le più folli».