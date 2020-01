Ecuador, bacia l'amante durante la partita: ripresi dalle telecamere

Immortalati da una telecamera mentre si baciano allo stadio, è successo ad una coppia di amanti in Ecuador, durante la Noche Amarilla del Barcelona de Guayaquil.

Non è di sicuro una buona idea andare allo stadio con l'amante, lo sa bene una coppietta clandestina, che aveva deciso di passare una serata insieme allo stadio. E' avvenuto in Ecuador dove l'uscita alternativa rischia di costare cara ai due, immortalati dalla Kiss Cam mentre si scambiavano un tenero bacio.

Durante la partita di esibizione tra Barcelona de Guayaquil e Dolphin, nella cosiddetta Noche Amarilla (la notte gialla), l'evento organizzato ogni anno dal Barcelona per presentare la squadra ai suoi tifosi la coppia era comodamente sugli spalti a gustarsi la partita. Il caso ha voluto che proprio mentre si scambiassero tenere effusioni, i due fossero immortalati dalla Kiss Cam, la tradizionale carrellata di immagini sugli spalti, di grande moda prima negli Stati Uniti ed ora anche in Sud America. A quel punto l'uomo, sposato in realtà con un'altra donna, accortosi dell'inquadratura galeotta, ha cominciato a fare il vago, allontanandosi di colpo dalla sua amante. Ma era ormai troppo tardi, il tutto era stato già catturato dai social network che in pochi istanti hanno cominciato a riprodurre il filmato centinaia di migliaia di volte. Diversi utenti poi hanno dedotto che si trattasse di un'infedeltà, poiché hanno trovato il profilo del ragazzo in cui ha diverse foto con una donna diversa dalla sua compagna nello stadio. In un attimo il video è diventato virale così come il tradimento.

Subito dopo, come nulla fosse accaduto, hanno ricominciato a guardare la partita, un'esibizione alla quale ha partecipato anche Alessandro Del Piero. L'ex capitano della Juventus era in campo come ospite speciale per la notte gialla. E Insieme a Del Piero c'erano anche altri grandi stelle come Ronaldiho, Diego Forlan, Kaká e Pirlo. Ma per una notte i veri protagonisti della serata sono stati proprio loro due.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?