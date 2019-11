Ed è già sfida ad alta tensione arbitrale

E adesso come se la caveranno? L'ultima giornata ci ha detto che Var e arbitri non sono in forma, anzi combinano guai, ma la prossima li metterà ancor in imbarazzo: idea da «il pericolo è il mio mestiere». Destinate ad incrociarsi Roma e Napoli con tutte le conseguenze di due arbitraggi da rosso di vergogna (copyright Il Mattino), accompagnate dalla tradizionale rivalità nel derby del Sud. E, poco più tardi, ci allieterà il derby di Torino che subirà il riflusso degli scampati pericoli della Juve (il rigore a CR7 poteva starci, non starci: comunque non lo puoi dare - un minimo di univocità di giudizio arbitrale - se neghi al Napoli quello di Llorente) e il delirio tremens granata, con tanti saluti agli alibi di Mazzarri se non arriverà un successo.

Roma-Napoli sarà decisiva per il Napoli, se davvero pensa allo scudetto ed è inequivocabile che la doppia batosta con l'Atalanta (rigore negato - gol subito) giocherà sugli animi caldi. Tante volte il Napoli ha sbraitato a vuoto, stavolta ne aveva le ragioni. La Roma si è appena riagganciata al treno Champions, con grandi meriti nonostante tante assenze da infortuni ed altro. Se Conte piagnucola, Fonseca (nella foto) dovrebbe lacrimare copiosamente, ed invece non si lamenta: c'è sempre da imparare. Ma la Roma non sarà ben disposta verso l'arbitraggio: a Udine, il risultato ha cancellato il veleno ma l'espulsione di Fazio depone contro le decisioni.

Cari arbitri (e Var), sarebbe il caso di darsi una regolata dice l'avvio del campionato. Le partite sono già calde: il derby torinese non è mai stato da tenerezze assortite, ma stavolta la Juve non potrà concedersi altre leggerezze e, proprio per il suo buon nome, dovrà sperare che gli arbitri non intervengano a sproposito in suo favore. Invece il Toro vivrà il solito «essere o non essere» e dovrà tenere nervi saldi: un allenatore in più o in meno vale l'attimo di una stagione. Battere la Juve vale una stagione.