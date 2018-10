Il fratello muore, lui va a giocare. Ma in campo scoppia a piangere

Lucas Torro è un giovane centrocampista spagnolo, in forza all'Eintracht Francoforte, e ieri sera ha giocato per tutti e novanta i minuti in Europa League contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il 24enne di Cocentaina è voluto scendere lo stesso in campo nonostante il lutto che l'aveva colpito nella notte tra mercoledì e giovedì, proprio alla vigilia del match contro i biancocelesti. Il fratello 27enne di Torro, infatti, è deceduto in tragiche circostanze ma Lucas ha voluto giocare lo stesso forse per non pensare al gravissimo lutto: a fine partita, però, mentre tutti festeggiavano, lui è scoppiato in lacrime.

La cosa non è passata inosservata con i media e i quotidiani tedeschi che hanno voluto raccontare il dramma di Torro. Hutter, tecnico dell'Eintracht ha spiegato: "Lucas mi ha detto cosa fosse successo prima della partita ma ha voluto giocare a tutti i costi. Gli ho chiesto se davvero se la sentisse di giocare, gli ho lasciato libera scelta. Il suo dolore ha oscurato la gioia per la vittoria" . Anche il direttore sportivo del club tedesco Fredi Bobic, ha voluto precisare come la società abbia lasciato libera scelta al proprio tesserato in un momento personale così delicato e intimo: "Abbiamo lasciato Lucas libero di scegliere se giocare o meno e lui ha disputato una partita eccezionale". Torro,subito dopo il match vinto contro la Lazio si è unito ai familiari e salterà il match in programma questo weekend in Bundesliga.