Elena Fanchini torna a sciare: "Il regalo di Natale più bello"

Il mondo dello sci italiano e non solo può sorridere: Elena Fanchini ha ripreso l'attività agonistica e l'ha fatto sciando sulle piste di casa di Montecampione. La 34enne di Lovere dopo aver annunciato di dover combattere contro un tumore all'intestino nel gennaio del 2018 aveva anche dovuto incassare la frattura della tibia alla fine del 2018 ma ora la leonessa è tornata a fare quello che più ama in assoluto: sciare.

Qualche settimana la Fanchini aveva dichiarato di non pensare minimamente al ritiro: "Non so ancora se potrò continuare a gareggiare, perché cammino ancora con le grucce, ma non appena il medico mi dà l’okay vorrei proprio rimettere gli sci e magari fare qualche sciata senza pretesa: da turista. Ma faccio ancora parte della nazionale di Coppa del Mondo e del Gruppo sportivo Fiamme Gialle. Sono ancora un’atleta al cento per cento. Una cosa è certa: la parola ritiro per ora non mi è nemmeno venuta nell’anticamera del cervello".

Oggi la ragazza di Lovere ha deciso di condividere con i suoi tanti follower una bella notizia: Elena è tornata. Il suo post su Instagram ha subito raccolto una serie infinita di like e di commenti di ogni genere con il suo commento a corredo della fotografia che non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Il regalo di Natale più bello #unannodopo #lamiafelicità #dinuovoqui #sullaneve #montecampioneskiarea".

Elena in carriera ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto in realtà raccogliere con la vittoria di due discese di Coppa del Mondo, quelle di Lake Louise nel 2005 e di Cortina nel 2015, più la fantastica medaglia d'argento conquistata in discesa libera ai Mondiali di Bormio 2005 a soli 20 anni. La notizia del suo ritorno in pista è una grande cosa per lei in primis ma anche per tutti i suoi tantissimi tifosi e per tutto lo sci italiano che potrà ancora contare su una delle atlete comunque più presenti e continue degli ultimi dieci anni.

