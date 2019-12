Europa League, Inter e Roma fortunate: ai sedicesimi contro Ludogorets e Gent

Dopo il sorteggio di Champions League per Juventus, Atalanta e Napoli è toccato a Inter e Roma conoscere i rispettivi avversari nei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri di Antonio Conte hanno pescato bene dato che affronteranno i bulgari del Ludogorets: trasferta il 20 febbraio, ritorno il 27 febbraio al Meazza. Sorride l'Inter, ma sorridono anche i giallorossi che hanno sorteggiato i belgi del Gent, con sfida d'andata sempre il 20 febbraio all'Olimpico, ritorno in trasferta.

Ecco tutte le sfide dei sedicesimi di Europa League:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona-Istanbul Baseksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic

Apoel-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiakos-Arsenal

Az Alkmaar-Lask

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmo

Roma-Gent

Rangers-Braga

Pericolo bulgaro per i nerazzurri

L'Inter di Antonio Conte si sta ancora leccando le ferite per l'uscita in Champions League anche se la sorella minore della competizione regina può rappresentare una grande opportunità per i nerazzurri dato che rapprenta comunque una prestigiosa competizione europea, che l'Inter non vince dal 1998, e che in caso di vittoria permette poi di giocare la finale di Supercoppa Europea con chi ha vinto la Champions.

L'Inter poteva essere anche sfortunata in questo sorteggio ma in realtà è stata fortunata dato che ha pescato il Ludogorets che guidano il campionato bulgaro con 48 punti messi insieme in 20 giornate frutto di 14 vittorie e 6 pareggi. Il vice presidente del club nerazzurro Javier Zanetti ha accolto di buon grado l'accoppiamento ma non si è affatto sbilanciato: "Non ci sono partite scontate, specie in queste competizioni. Dobbiamo affrontare ogni partita al meglio, perché possono esserci sempre sorprese. Europa League da vincere? Vogliamo essere protagonisti, perché vogliamo sempre fare bene nelle competizioni europee. Dispiace l'uscita dalla Champions, ora dobbiamo concentrarci su questo torneo che è altrettanto importante".

La Roma tira un sospiro di sollievo

Alla Roma è andata anche meglio rispetto all'Inter dato che il Gent non sembra minimamente poter impensierire i giallorossi. I belgi sono terzi in campionato a quota 35 punti come Standard Liegi e Charleroi, a meno due all'Antwerp secondo e a meno 8 dal Brugge primo in classifica. I capitolini hanno evitato insidie come Porto, Benfica, Manchester United, Arsenal, Siviglia e Ajax solo per citarne alcune che sono state invece accoppiate ad altre squadre. L'obiettivo di giallorossi e nerazzurri è quello di qualificarsi senza problemi agli ottavi di finale dove si inizierà a fare sul serio.

