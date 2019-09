Europa League, la Lazio cade a Cluj: i rumeni si impongono 2-1

La Lazio cade 2-1 nella trasferta di Cluj nell'esordio stagionale in Europa League.

Inizia con una sconfitta l'avventura della Lazio in Europa League, i biancocelesti perdono 2-1 contro i rumeni del Cluj nella prima partita del gruppo E. Nel primo tempo, i laziali passano in vantaggio grazie alla rete del difensore Bastos e sprecano varie occasioni del raddoppio. Pareggio allo scadere con un rigore di Deac. Nel secondo tempo decide una rete ad un quarto d'ora dalla fine di Omrani. Nell'altra partita del girone i francesi del Rennes fanno 1-1 contro il Celtic Glasgow. Prossimo impegno il 3 ottobre all'Olimpico contro i bretoni.

La Partita

Nessuna sorpresa rispetto alla formazione annunciata, lasciati a casa Luis Alberto, Immobile e Radu, Simone Inzaghi lancia i nuovi acquisti Vavro e Jony e si affida alla coppia d'attacco Correa-Caicedo. L'ex Foggia Dan Petrescu sceglie invece un 5-3-2 piuttosto difensivo con Traoré e Deac in avanti. Buon inizio della Lazio, all'11' cross perfetto in area di Jony sulla testa di Milinkovic-Savic che colpisce trovando la pronta risposta di Arlauskis. Al 25' il vantaggio laziale, ancora Jony a crossare dalla sinistra, sul primo palo sbuca Bastos che di ginocchio al volo mette in rete. Al 31' l'occasione per il raddoppio, palla in profondità di Milinkovic-Savic che lancia Lazzari in campo aperto. L'esterno entra in area ma spara alle stelle. Cerca di riorganizzarsi il Cluj, colpito dalla rete laziale e al 41' trova il pareggio su rigore. Leiva atterra Djokovic in area, per l'arbitro non ci sono dubbi. Deac spiazza Strakosha ed è 1-1. Al 44' un ultimo sussulto Jony su punizione mette in mezzo, Milinkovic-Savic salta di testa ma la palla finisce fuori di un soffio. Nella ripresa parte meglio il Cluj, al 52' Bastos fa sfilare un pallone innocuo alle sue spalle sulle quale si fionda Omrani, che si presenta a tu per tu con Strakosha mancando clamorosamente il raddoppio. I ritmi cominciano a calare e la Lazio fatica a rendersi pericolosa. Al 76' il vantaggio dei rumeni, bella azione sulla sinistra: Paun libera Omrani che prima colpisce la traversa, poi sulla ribattuta del montante, svetta di testa anticipando Strakosha e portando in vantaggio i suoi. I biancocelesti provano qualche assalto ma la squadra di Inzaghi sembra non averne più. Al 92' l'ultima occasione capita sulla testa di Milinkovic-Savic che ci prova di testa su cross di Lazzari ma la palla finisce sopra la traversa spegnendo ogni residua speranza di rimonta. Arriva il triplice fischio finale. Dopo lo stop inatteso contro la Spal in campionato, la Lazio esordisce in Europa con un'altra sconfitta sempre per 2-1.

Il Tabellino

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Mike, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun (84' Culio); L. Traorè (46' Omrani), Deac (90' Golofka). All. Petrescu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos (80' Adekanye); Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, V. Berisha (67' Cataldi), Jony (80' Lulic); Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi.

MARCATORI: 25' Bastos (L), 41' Deac (C) rig., 75' Omrani

