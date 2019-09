Europa League, la Roma liquida con un secco 4-0 il Baseksehir

La Roma di Fonseca non trema all'esordio in Europa League, gioca una partita di qualità e convincente contro i turchi del Baseksehir che vengono liquidati con un secco 4-0. I gol della vittoria portano la firma di Caiçara, con un'autorete a fine primo tempo, Dzeko, lo scatenato Nicolò Zaniolo e Kluivert, al 93. L'allenatore portoghese della Roma ha anche fatto riposare qualche interprete e fatto un po' di turnover dando spazio a Spinazzola, Diawara, Juan Jesus e Pastore. I giallorossi sono stati autentici dominatori del match e questo è un buon viatico anche per il campionato dato che l'ambizione della squadra di Fonseca è quella di giocare la Champions nella prossima stagione. Nell'altro match del girone, a sorpresa, il Wolfsberger espunga per 4-0 il campo del Borussia Moenchengladbach.

La Roma parte fortissimo con Zaniolo e Pastore che sollecitano subito il portiere ospite Gunok. Gulbrandesen segna al 12' ma è in posizione di fuorigioco e al 17' Topal sfiora il gol di testa. Al 20' è Dzeko a provare la deviazione area ma con poca fortuna e al 22' Gunok è ancora decisivo su Zaniolo. Pau Lopez esce alla grande di testa al 33' e Pastore si rende ancora pericoloso al 39' ma il portiere ospite si salva. Il vantaggio è maturo e arriva al 42' con l'autorete di Caiçara che devìa nella propria porta il cross di Spinazzola.

Nella ripresa Dzeko spara in porta al 50' ma Gunok para in due tempi. Al 53 la difesa della Roma per poco non la combina grossa ma alla fine ne esce. Al 55' segna anche Dzeko ma il gol viene annullato per posizione irregolare. Al 58' Zaniolo crea il vuoto, si beve la difesa del Baseksehir e la mette indietro per Dzeko che sigla il raddoppio. Gunok salva tutto su Cristante al minuto 63 e al 71' la Roma cala il tris con Zaniolo che segna su assist di Dzeko di destro e a porta sguarnita. Demba Ba impegna alla parata Pau Lopez al 79' e Kalinic all'88' cerca la gloria personale ma il portiere turco blocca e sventa la minaccia. Al 93' c'è gloria anche per Kluivert che riceva palla da Zaniolo e fulmina ancora Gunok.

Il tabellino

Roma: Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante (72' Veretout); Zaniolo, Pastore (64' Pellegrini), Kluivert; Dzeko (74' Kalinic)

Baseksehir: Günok; Caiçara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic (69' Uzubeike), Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen (79' Demba Ba), Arda Turan (64' Crivelli)

Reti: 42' aut Caiçara, 58' Dzeko (R), 71' Zaniolo (R)

