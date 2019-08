Europa League, la Roma pesca il Borussia Moenchengladbach. Girone di ferro per la Lazio

Dopo i sorteggi di ieri di Champions League oggi è toccato alla sorella minore, l'Europa League. Due sole squadre italiane impegnate in questa competizione, Lazio e Roma dato che il Torino di Walter Mazzarri è stato eliminato dai playoff dal Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. I giallorossi sono stati abbastanza fortunati dato che sono stati sorteggiati con i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, con i turchi del Baseksehir e con gli austriaci del Wolfsberger. La Lazio di Inzaghi, invece, è stata molto sfortunata dato che incrocierà squadre molto ostiche come gli scozzesi del Celtic Glasgow, i francesi del Rennes, attuale capolista in Ligue 1 e i sempre ostici rumeni del Cluj.

Ecco tutti i gironi di Europa League:

Gruppo A

Siviglia, Apoel, Qarabag, Dudelange

Gruppo B

Dinamo Kiev, Copenaghen, Malmo, Lugano

Gruppo C

Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Gruppo D

Sporting Lisbona, Rosenborg, Psv, Lask

Gruppo E

Lazio, Celtic, Rennes, Cluj

Gruppo F

Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes

Gruppo G

Porto, Young Boys, Feyenoord, Glasgow Rangers

Gruppo H

Cska Mosca, Ludogorets, Espanyol, Ferenchvaros

Gruppo I

Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Olexandria

Gruppo J

Roma, Borussia Moenchengladbach, Istanbul Baseksehir, Wolfsberger

Gruppo K

Besiktats, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

Gruppo L

Manchester United, Astana, Partizan Belgrado, Az Alkmaar

