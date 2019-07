Europei di nuoto 2022, Roma avvia l'iter per la candidatura

Trascorsi dieci anni dai Mondiali 2009, Roma si candida ad ospitare gli Europei di nuoto 2022.

Con una memoria a firma Virginia Raggi, approvata in giunta, il Campidoglio ''riconosce l'importanza dell'evento denominato 'Grande Europea Aquatics Aquatics Championships 2022', Campionati europei di nuoto'' e ''manifesta l'interesse di Roma Capitale a presentare la sua candidatura a ospitare l'event''. Il ruolo di referente istituzionale per le federazioni sportive interessate è demandato all'assessore allo sport e grandi eventi Daniele Frongia.

L'evento, che durerà due settimane e coinvolgerà 52 nazioni e circa 1.500 atleti, rappresenta una "occasione di aggregazione internazionale e strumento di promozione turistica, oltre che importante introito economico per tutto il territorio capitolino". Al momento Roma è l’unica pre-candidatura italiana in atto. Il prossimo passo, dal punto di vista burocratico, sarà una delibera di Giunta –la memoria non ha direttamente valore esecutivo – cui dovrà seguire il pronunciamento dell’Assemblea capitolina. La candidatura deve essere ufficializzata entro il mese di luglio. A quel punto, insieme alla FederNuoto andrà formalizzato il dossier da presentare alla Lega Europea Nuoto, presieduta dall’ex nuotatore e deputato di Forza Italia, Paolo Barelli, che è anche presidente della Fin.



Un deciso dietrofront dell'amministrazione Raggi dopo il naufragio della candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024: ''E' da irresponsabili dire di sì a questa candidatura, diciamo no alle Olimpiadi del mattone'', aveva più volte ribadito la sindaca. Entusiasta stavolta il suo annuncio su Twitter: ''Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022. La Capitale d'Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport''.

