Everton, ufficiale l'arrivo di Kean dalla Juve

L'Everton si rafforza con un acquisto proveniente direttamente dalla Serie A: è ufficiale l'acquisizione delle prestazioni sportive di Moise Kean, che saluta la Juventus dopo un'annata piena di gioie e soddisfazioni personali. L'accordo tra le parti è stato trovato sulla base di una cessione a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 27,5 milioni di euro - pagabili in tre esercizi - che potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Il ragazzo ha firmato un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione.

I saluti

Il classe 2000 sul proprio profilo Instagram ha voluto ringraziare l'intero mondo bianconero: " Grazie! Quando penso alla Juventus mi viene in mente solo una parola: grazie! Da quando sono arrivato che avevo 11 anni tutti hanno creduto in me, sono stato circondato da tanto affetto e sostenuto dal calore dei tifosi. Non vi dimenticherò mai, avrete sempre un posto nel mio cuore ".

Non è tardato ad arrivare l'in bocca al lupo anche da parte della Vecchia Signora tramite un comunicato ufficiale: " Moise Kean saluta dunque la Juventus, squadra con cui è cresciuto, fin dal settore giovanile, portando con sè una serie di primati, che ne testimoniano non solo il talento, ma anche la capacità di stupire ". Dopo aver tracciato un riassunto della sua carriera, contornata da numeri davvero importanti, ecco che nella parte finale arriva l'augurio di buona fortuna: " Il talento è indiscusso, il futuro dalla sua parte. Auguriamo a Moise un avvenire bellissimo e ricco di soddisfazioni ".

