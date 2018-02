Una ex di Cristiano Ronaldo: "A letto si crede dio ma si addormenta dopo la prima volta"

Cristiano Ronaldo è, insieme a Lionel Messi, il giocatore più forte del mondo. Il portoghese ha segnato 434 gol in tutte le competizioni con la maglia del Real Madrid in 430 presenze complessive. Oltre a essere un fuoriclasse in campo, però, il 33enne di Funchal è anche molto corteggiato dalle donne e nella sua lunga carriera ha avuto diverse relazioni. Una di queste con Nereida Gallardo, però, non è andata a buon fine con quest'ultima che ai microfoni di Vanity Fair ha bastonato e non poco il suo ex fidanzato con dettagli intimi che non faranno di certo piacere a CR7.

La Gallardo ha svelato particolari intimi di Cristiano Ronaldo: "A letto si crede un dio, ma dopo una volta si addormenta. La vita a Manchester era solo Playstation, cinema, tv e letto". La donna ha poi parlato della presunta omosessualità del giocatore del Real Madrid: "Cristiano gay? Quando stava con me assolutamente no, ve lo posso assicurare". Infine, la Gallardo ha parlato anche della paternità dell'ex compagno: "La storia dell’utero in affitto non mi ha mai convinto. Ronaldo non ama usare il preservativo, forse ha pagato la mancanza di attenzione quando ha conosciuto una cameriera durante una vacanza negli Stati Uniti".