Biraghi: "La mia famiglia minacciata di morte per colpa del Fantacalcio"

Cristiano Biraghi è un giovane terzino sinistro, cresciuto nella cantera dell'Inter, attualmente di proprietà della Fiorentina. Il classe '92, nato a Cernusco sul Naviglio, è alla sua prima stagione con la maglia viola e ai microfoni de "Il brivido Sportivo" ha raccontato un episodio davvero spiacevole: "Sono appena arrivato a Firenze e non mi sognerei neppure di fare distinzione all’interno della tifoseria fra buoni e cattivi. Sono disposto ad accettare pure gli insulti a patto che riguardino la mia prestazione. Ciò che non posso accettare è che venga tirata in ballo la mia famiglia".

Qualche pseudo-tifoso ha insultato e augurato la morte alla famiglia di Biraghi per via del fantacalcio. Il 25enne è ancora sotto choc per quanto avvenuto e ha continuato: "Dopo Verona qualcuno ha scritto sul mio profilo Instagram, augurando la morte ai miei familiari. Ecco, per me questi non sono tifosi, né della Fiorentina né di altre squadre. Quello che mi ha fatto sbottare e ciò che mi ha scritto una persona alla mia famiglia, augurando che morisse nel ritorno a Firenze solo perché mi accusava di averlo fatto perdere al fantacalcio". Biraghi ha poi concluso: "Non sono un fenomeno, non ho la qualità infinita di Federico Chiesa, ma voglio dire a coloro che amano la Fiorentina che io darò sempre tutto per questa maglia. Non risparmierò neppure una goccia di sudore né tirerò mai indietro la gamba. Per me Firenze e la Fiorentina sono il massimo".