Cordoba coinvolto in un incidente stradale a Como: grave 57enne

L'ex difensore dell'Inter Ivan Cordoba è stato protagonista di un brutto incidente stradale a Como: l'uomo alla guida dello scooter, con cui è avvenuto il sinistro, è grave ma per fortuna non in pericolo di vita.

Un violento schianto: giovedì sera 5 dicembre Ivan Cordoba è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella città lariana mentre era alla guida della sua Range Rover. Secondo quanto riportato da Quicomo, il 43enne colombiano si è scontrato con uno scooter guidato da un uomo di 57 anni in via Napoleona, in prossimità di piazzale Camerlata. Le condizioni del motocliclista sono apparse inizialmente molto gravi, in realtà il 57enne, sebbene abbia riportato diversi traumi non è in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 18 di giovedì: la dinamica è ancora da accertare ma dalle prime ricostruzioni della polizia locale intervenuta sul posto sembra che Cordoba alla guida del suo suv stesse svoltando a sinistra uscendo da via Domenico Pino e non si sia accorto del motociclista che stava arrivando, travolgendolo all'altezza di Piazzale Camerlata. In ogni modo saranno le verifiche dei vigili ad accertare le responsabilità dello schianto. Tuttavia l'ex calciatore si è subito fermato a prestare soccorso dopo l’incidente. Sul posto è intervenuto anche il 118 che ha stabilizzato il ferito poi portato in ospedale. L'incidente ha inoltre causato notevoli disagi alla viabilità.

Una serata da incubo insomma per Cordoba, protagonista di dodici anni indimenticabili con la maglia interista che già stasera proverà a dimenticare l'accaduto allo stadio Giuseppe Meazza. Prima della partita con la Roma, il colombiano, uno degli eroi dell'Inter prima di Roberto Mancini e poi di Josè Mourinho, riceverà infatti il caloroso saluto del pubblico di San Siro. Proprio contro i giallorossi alzò da capitano, vista l’assenza di Javier Zanetti, la Coppa Italia del 2005 con cui si aprì un leggendario ciclo di vittorie, culminato con la conquista del Triplete nell’anno 2010. In questa occasione l'ex difensore colombiano, ora procuratore sportivo, riabbraccerà i colori nerazzurri ed entrerà a far parte ufficialmente della famiglia di Inter Forever.

