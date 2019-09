Ex Inter, Samuel Eto'o annuncia l'addio al calcio

"É la fine, verso una nuova sfida. Grazie a tutti, tanto amore e adrenalina" con questo post pubblicato su Instagram nella notte, Samuel Eto'o annuncia il ritiro dal calcio giocato.

Lascia il calcio un altro eroe del Triplete dell'Inter, dopo il recente annuncio di Wesley Sneijder, il campione camerunense, 38 anni a marzo, comunica l'intenzione di fermarsi dopo che nell'ultimo anno aveva giocato poco con il Qatar Sc, l'ultima partita ufficiale risaliva allo scorso 17 aprile.

Una carriera ricca di successi e di gol. Protagonista indiscusso nel Barcellona prima sotto la guida di Frank Rijkard -formò insieme a Messi e Ronaldinho un trio delle meraviglie- e poi con la gestione di Pep Guardiola con cui vinse il primo Triplete della carriera nel 2009. Resta memorabile il suo passaggio, nell'operazione che portò Zlatan Ibrahimovic al Barcellona, nell'Inter di Josè Mourinho che nel 2010 salì alla ribalta internazionale con la conquista del Triplete. Stupì la grande disponibilità con cui si mise a disposizione della squadra, giocando in una posizione più arretrata nel 4-2-3-1 con Pandev Sneijder e Milito, rivelandosi uno degli artefici principali di quei trionfi. In nerazzurro ha giocato 102 partite segnando 53 reti, conquistando una Champions, uno scudetto, due volte la Coppa Italia, una Supercoppa italiana e un Mondiale per club.

Eto'o ha anche conquistato l'oro olimpico con la nazionale del Camerun a Sydney 2000, e ha vinto due volte la Coppa D'Africa ed è ancora il capocannoniere della nazionale camerunense con 56 gol. E' ritenuto fra i più grandi attaccanti di sempre in Africa, diventandone da sempre un importante simbolo. Ora l'addio al calcio giocato e l'inizio di una nuova vita, con le sue attività benefiche e di solidarietà, e sempre contro il razzismo, in giro per il mondo. Con l'Inter, è stato uno dei protagonisti dell'iniziativa "Buu, Brothers Universally United" lanciata quest'anno dal presidente Steven Zhang.

L'Inter ha voluto celebrare Eto'o con un post sul proprio profilo Twitter. "Ciao Samuel, quanti momenti indimenticabili. Mancherai a tutto il calcio" il messaggio del club nerazzurro, un saluto doveroso ad uno straordinario campione.

