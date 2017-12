L'ex milanista George Weah è il nuovo presidente della Liberia

George Weah è stato uno dei calciatori africani più forti della storia del calcio. Il 51enne, nella sua lunga carriera, ha vestito le maglie di Monaco, Psg, Milan, Chelsea, Manchester City e Marsiglia. Con il Diavolo è stato protagonista di 5 stagioni meravigliose, dal 1995 al 2000, in cui ha messo insieme 147 presenze condite da 58 reti in tutte le competizioni. L'ex Psg e Marsiglia ha anche sollevato il Pallone d'Oro nel 1995 davanti a Jurgen Klinsman e Litmanen.

Weah è sempre stato legato alla sua terra, l'Africa, e anche naturlamente alla sua nazione ovvero la Liberia. Il classe '66 dopo anni di fatiche e dure lotte in politica ce l'ha fatta: è stato eletto Presidente della sua Liberia battendo Joseph Boakai, che è stato vicepresidente dal 2005, conquistando 12 contee su 15. L'ex attaccante del Milan, su Twitter, ha voluto esprimere la sua immensa gioia per il traguardo raggiunto: "È con profonda emozione che voglio ringraziare il popolo liberiano per avermi onorato votandomi. È una grande speranza".

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017