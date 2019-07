Ex Real Madrid Raul nei guai: rischia il carcere per reato economico

Raul Gonzalez Blanco è stato uno dei giocatori spagnoli più forti della storia del calcio iberico e del Real Madrid. Il 42enne ha segnato 323 reti con la maglia dei blancos in 741 presenze e ha vinto tutto tra cui tre sei campionati di Spagna, quattro Supercoppe spagnole, Champions League, due Supercoppe europee e un mondiale per club. Raul ha fatto poi molto bene in Germania per due anni allo Schalke 04 con 40 reti in 98 gettoni complessivi e anche con la nazionale spagnola ha messo insieme 102 presenze condite da 44 reti pur senza vincere niente avendo finito la sua avventura con le Furie Rosse nel 2006.

Raul è sempre stato un campione in campo e fuori ma ora dovrà rispondere di accuse pesanti dato che secondo quanto riporta El Mundo Deportivo l'attuale allenatore del Real Castilla è stato accusato di reato economico. Una società di nome Aurantia ha rivendicato un debito nei confronti di Raul pari a 7,17 milioni di euro per un investimento non andato a buon fine per quanto concerne un progetto dell'energia rinnovabile. Non solo lui, però, dato che anche il cognato Carlos Redondo e la madre Maria Luisa Blanco sono stati accusati e rischiano, come l'ex fuoriclasse del Real Madrid, quattro anni di carcere.