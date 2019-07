De Rossi ha deciso: giocherà nel Boca Juniors

Daniele De Rossi continuerà a giocare ma lo farà all'estero e in un altro campionato. Dopo aver gentilmente declinato gli inviti di Milan, Sampdoria e Fiorentina, l'ex capitano della Roma ha però deciso che non era ancora venuto il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Troppo grande la voglia di giocare a pallone, ma tanto rispetto verso i tifosi giallorossi che sono stati la sua famiglia per 19 anni tra settore giovanile e prima squadra.

De Rossi ha ceduto alle avances del suo ex compagno alla Roma Nicolas Burdisso, oggi direttore sportivo del Boca Juniors, club del cuore dell'ex Pibe de Oro Diego Armando Maradona. L'ufficialità di questo affare potrebbe già arrivare il fine settimana con l'ex capitano della Roma che firmerà un contratto di otto mesi, fino al 31 marzo 2020 mese in cui terminerà il campionato. Il suo ingaggio sarà poco meno di 500.000 euro e dopo questa esperienza all'estero potrebbe poi ritirarsi per entrare nello staff di Roberto Mancini in nazionale.

Il 35enne romano, che compirà 36 anni il prossimo 24 luglio, due anni fa alla rivista Undici aveva parlato così del Boca Juniors: “Avrei desiderato giocare al Boca, a 20, 30 o 35 anni. E’ uno dei miei desideri e lo è sempre stato. Mi piacerebbe essere in campo in un match contro il River alla Bombonera. Quando vedo quello stadio, mi leva la vita”. De Rossi avrà così la possibilità di poter giocare la partita delle partite in Argentina quella tra River Plate e Boca Juniors e anche la Copa Libertadores, la Champions League sudamericana, con gli Xeneizes che sono arrivati agli ottavi di finale.