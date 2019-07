Ex Tottenham, N'Jie choc: posta un suo video porno su Snapchat

Clinton N'Jie è un giovane attaccante camerunese che in carriera ha vestito le maglie di Tottenham, Marsiglia e Lione. Attualmente il 25enne di Buée si è accasato con il club russo della Dinamo Mosca con cui proverà a rilanciarsi dopo alcune stagioni difficili. Il classe '93 è anche nel giro della nazionale del suo paese con cui ha messo insieme 32 presenze condite da nove reti. N'Jie in queste ore è finito nell'occhio del ciclone per via di un gravissimo errore social che ne ha messo a nudo, in tutti i sensi, la sua intimità e la sua privacy.

Clinton, infatti, stava festeggiando il suo trasferimento alla Dinamo Mosca ma ha sbagliato tasto del suo cellulare, a suo dire, ed ha postato un suo video hard, mentre faceva sesso con una donna, su Snapchat (subito rimosso). Il giocatore si è giustificato così: "Ero ubriaco, stavo cercando notizie sul cellulare ma ho sbagliato tasto. Stavo festeggiando la firma del nuovo contratto con la Dinamo e quando mi sono messo a cercare la notizia sul cellulare ho schiacciato il tasto sbagliato”. Non un bel biglietto da visita per N'Jie che rischia di prendere una multa dalla Dinamo Mosca e dalla nazionale camerunese per questo episodio sgradevole.

