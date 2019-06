Da Fca Bank e Leasys tante proposte per guidare in libertà

Roberta Pasero

Roma Un diamante è per sempre, un'automobile no. E allora perché continuare ad acquistarla? Perché non decidere semplicemente di guidarla, da un'ora a una vita intera? Gli italiani sono sempre più propensi a dire addio all'automobile di proprietà. E a sostituirla con car sharing o noleggio a termine, peer to peer o pay-per-use. Così nel 2018 hanno fatto 40mila italiani, quasi triplicati rispetto ai 15mila del 2017. «Una tendenza alla disownership che è un pilastro della strategia living mobility del futuro», sostiene Giacomo Carelli, amministratore delegato e direttore generale di Fca Bank che, con la controllata Leasys, gestisce una flotta di 260mila veicoli in sette Paesi europei.

«Per questo - spiega Carelli - abbiamo aperto cento spazi già operativi in porti e aeroporti, stazioni e centro città italiani con una flotta di 5mila veicoli: sono i Leasys Mobility Store, nati dall'acquisizione di WinRent, che danno forma al concetto della nostra mobilità integrata. E consentono di noleggiare da un'ora alla vita intera, di acquistare l'usato e di avere tutte le soluzioni possibili di mobilità».

Tra totem multimediali e consulenti reali per chi non è proprio nativo digitale, sono tante le proposte di noleggio quasi tailor made, presentate nella panoramica sede Leasys, Arte 25, all'Eur. «Le offerte sono tante, innovative e flessibili. Si può condividere il car sharing con U GO, soluzione peer to peer che aiuta il privato a ridurre il canone rinoleggiando a sua volta la vettura quando non la utilizza, oppure scegliere l'I-Share dedicata all'utilizzo da più dipendenti di auto aziendali», aggiunge Alberto Grippo, amministratore delegato di Leasys.

«Ma anche optare per Jeep Miles, formula pay-per-use dedicata a chi sceglie Jeep e percorre meno di 15mila chilometri l'anno. Oppure per un noleggio a breve termine. Che sino al 27 luglio consente di guidare per 3 giorni a 29,99 euro qualsiasi auto della flotta Fca disponibile nei Mobility Store. Come? Semplicemente cliccando su Amazon.it».