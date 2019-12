Federer sulla moneta da 20 franchi: sarà emessa dalla zecca svizzera nel 2020

La Zecca federale Swissmint ha deciso di dedicare a Roger Federer una moneta commemorativa d'argento dal valore di 20 franchi.

Federer sempre più nella storia. La Svizzera ha scelto di omaggiare il campione di Basilea con moneta celebrativa. La rilascerà nel 2020 la Zecca federale swissmint, che per la prima volta ha deciso di fregiare una persona ancora in vita. La moneta d’argento da 20 franchi, come il numero di Slam vinti, uscirà il 23 gennaio ma è già in prevendita al costo convertito di circa 27 euro: riporterà l’immagine di Federer mentre alza la racchetta per colpire la palla con il suo inconfondibile rovescio a una mano, un gesto che tutti i suoi tifosi e gli appassionati di tennis hanno ben scolpito nella mente. Tuttavia la zecca elvetica ha voluto precisare che le monete celebrative non vogliono premiare King Roger solo per i suoi meriti sportivi ma anche per quelli fuori dal campo. Fra le ragioni menzionate viene evidenziato soprattutto il comportamento e l’impegno nell’ambito del sociale, promosso attraverso una fondazione che porta il suo nome e nata nel 2003, oltre all’attivismo a favore dei bambini, per i quali è stato anche ambasciatore Unicef nel 2006.

Dopo la prima celebrativa, che sarà coniata in 55mila esemplari, a maggio è previsto anche l’arrivo di un’altra moneta d'oro da 50 franchi, per altre 40mila copie, che probabilmente raffigurerà il campione in una posa diversa. Siccome si prevede che il numero programmato non basti per i tanti tifosi sparsi nel mondo, è già stato messo in conto di coniare 40mila monete in più per accontentare il maggior numero di appassionati e collezionisti possibile. Lo stesso Federer ha definito sui propri canali social tale riconoscimento come ''un incredibile privilegio'', espressione con la quale ci ha tenuto a ringraziare la Zecca e tutto il suo Paese. ''Probabilmente il più illustre atleta svizzero di sport individuali, Federer è anche un perfetto ambasciatore per il nostro Paese'' , spiega un comunicato stampa la Swissmint. Senza dubbio il ritratto ideale di un campione unico eletto ad eroe nazionale e che sul campo ha ancora intenzione di collezionare trofei. Australia, Roland Garros, Wimbledon, Flushing Meadows sono i prossimi obbiettivi della stagione 2020 ormai alle porte ma soprattutto le Olimpiadi di Tokyo, con la medaglia d'oro nel mirino l'unico successo che gli manca in una carriera sempre più leggendaria.

