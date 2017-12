Federica Pellegrini: "Finita con Magnini, anche per questo non penso alla maternità"

Anche quest'anno è stato ricco di successi per Federica Pellegrini, ma la sua vita privata a subito una forte "perdita".

Se, infatti, dal punto di vista lavorativo la Pellegrini ha vinto il suo sesto Mondiale, dal punto di vista sentimentale la sua storia con Filippo Magnini è giunta al capolinea. "Sì, la storia tra noi è chiusa - spiega Federica a La Stampa -. L'ha dichiarato anche Pippo". E quando le viene fatto notare che nonostante tutto, tra loro è rimasto un bel rapporto, la Pellgrini commenta: "Non stare più insieme non significa che adesso ci odiamo".

Federica Pellegrini non si sbilancia più di tanto nel parlare della fine della sua storia d'amore e nella lunga intervista a La Stampa conferma che a "32 anni finalmente smetterò con il nuoto agonistico". Ora, il nuoto rimane ancora una sua prorogativa anche se confessa che prima di tutto vuole divertirsi quando è in vasca, Tokyo 2020 è un obiettivo personale, ma senza pensare al risultato".

Ma in tutto questo lavorare, Federica ha voglia di diventare mamma? "Per adesso no - conclude la Pellegrini - e poi visto com'è finita la storia con Pippo ci penso ancora meno. Forse un domani... Ma per adesso l' obiettivo è Tokyo 2020".