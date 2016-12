Federico Ferri nuovo direttore di Sky Sport

Sky Sport ha un nuovo direttore responsabile: è Federico Ferri, 39 anni, torinese, già vicedirettore. Succede a Massimo Corcione, al vertice della testata sportiva di Sky per 12 anni. La carriera di Ferri è iniziata nella carta stampata, prima a il Giornale, poi per il Messaggero e Leggo (gruppo Caltagirone), e infine a Tuttosport. Entrato in Sky nel 2005 come cronista e inviato, successivamente Ferri si è focalizzato su attività manageriali e di coordinamento editoriale degli eventi calcistici, fino ad assumere, nel 2011, la responsabilità editoriale del settore Calcio. Nel suo lavoro ha dimostrato una grande spinta all'innovazione: da Sky Sport Tech, che porta la sua firma al rinnovato storytelling di programmi come Sky Calcio Live, Sky Calcio Club e Sky Calcio Show, fino ad alcuni format di successo molto apprezzati, come Buffa Racconta e Mister Condò.

Il direttore uscente Corcione, dopo aver contribuito fin dal suo primo giorno alla tv satellitare al successo di Sky Sport, ha scelto di dedicarsi a una nuova fase della sua vita, lasciando il suo incarico nelle mani del vicedirettore Ferri, che lui stesso ha contribuito a far crescere professionalmente.

A partire dal 1° gennaio Ferri dirigerà Sky Sport, a diretto riporto di Jacques Raynaud, Executive vice president Sky Sport Channels & Sky Media. A Federico Ferri riporteranno le strutture Sky Sport24, Motori, Other Sports, Calcio e Planning.